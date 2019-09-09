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РИА Новости

В Госдуме одобрили создание единого ресурса сведений о населении России

13:39 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предполагающий создание в России единого федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении РФ.
В настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, который бы содержал базовые сведения о населении и давал возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач госуправления, пояснял ранее кабмин РФ.
Здание Государственной Думы РФ
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Цель формирования единого ресурса о населении - создание системы учёта сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.
Документ предполагает, что такой ресурс будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России на основе сведений о гражданах, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. При этом в федеральный ресурс о населении будут включаться сведения не только о гражданах РФ, но и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые временно или постоянно проживают и работают в России.
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