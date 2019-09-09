В Госдуме одобрили создание единого ресурса сведений о населении России

В настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, который бы содержал базовые сведения о населении и давал возможность получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач госуправления, пояснял ранее кабмин РФ.

Документ предполагает, что такой ресурс будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России на основе сведений о гражданах, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. При этом в федеральный ресурс о населении будут включаться сведения не только о гражданах РФ, но и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые временно или постоянно проживают и работают в России.