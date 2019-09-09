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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Кремле назвали передачу заключенных Украиной поводом для оптимизма

13:39 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, считает поводом для осторожного оптимизма в работе по поиску путей нормализации отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга.
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"Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, первое. И конечно, что главное, для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей", - рассказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле разницу между церемониями встреч обменянных граждан, Песков сказал, что разница не "в эмоциональном фоне и церемониальности, здесь все-таки важна суть и важна та проделанная работа, которая предшествовала тому, что вы видели на картинке телевизоров".
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