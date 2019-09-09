В Кремле назвали передачу заключенных Украиной поводом для оптимизма

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, считает поводом для осторожного оптимизма в работе по поиску путей нормализации отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга.

"Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, первое. И конечно, что главное, для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей", - рассказал Песков журналистам.