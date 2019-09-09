В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее адвокат Азара Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что журналиста задержали в минувший понедельник вечером за повторное нарушение порядка проведения митинга. Позднее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович сообщил, что, по словам Азара и его жены, при задержании в квартире находился ребенок возрастом менее двух лет, которого сотрудники полиции якобы оставили в квартире одного с открытой дверью.
"Мы надеемся, что это заявление, которое было подано, заявление Азара, будет рассмотрено, и здесь, конечно же, нужно четко выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома, таким образом. Если это действительно так, конечно, это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения, эта ситуация, с тем, чтобы такое не повторялось впредь", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия полиции.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ситуация требует разбирательства, "чтобы получить действительно правдивую картину того, что имело место".