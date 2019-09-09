В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг задержания журналиста Азара

"Мы надеемся, что это заявление, которое было подано, заявление Азара, будет рассмотрено, и здесь, конечно же, нужно четко выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома, таким образом. Если это действительно так, конечно, это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения, эта ситуация, с тем, чтобы такое не повторялось впредь", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия полиции.