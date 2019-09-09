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РИА Новости

Джонсон считает, что соглашения с Евросоюзом можно достичь до 18 октября

13:33 09.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с ирландским коллегой Лео Варадкаром заверил, что соглашения с ЕС можно достичь до 18 октября.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.
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"Я думаю, что наступило время проявить уважение к достижениям наших предшественников, решавших гораздо более серьезные проблемы. Не скажу, что мы можем сделать все сегодня, но я верю, что соглашения можно достичь к 18 октября. Давайте попробуем сделать это вместе", - сказал Джонсон.
Он также заявил премьеру Ирландии, что Британия справится с выходом из ЕС, но это бы стало "провалом государственного управления".
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"Я бы хотел заверить вас, Лео, что я хочу найти соглашение. Я хочу прийти к соглашению. Я хочу получить соглашение. Как и вы, я внимательно изучал вариант выхода из ЕС без соглашения. Я оценил последствия, как для нашей страны, так и для вашей. И да, конечно, мы могли бы справиться, Великобритания точно справится. Но нет сомнений, что это будет провал государственного управления, за который мы все будем нести ответственность, и поэтому ради бизнеса, ради фермеров, ради миллионов обычных людей, которые рассчитывают на нас, чтобы использовать свое воображение и креативность, надо сделать это, и я бы без всяких вопросов предпочел бы достичь соглашения", - подчеркнул он.
Джонсон выступает категорически против переноса срока Brexit с 31 октября на более поздний срок. Британские парламентарии в связи с этим экстренно приняли законопроект, обязующий премьера в случае отсутствия соглашения с ЕС до 19 октября просить Евросоюз о трехмесячном продлении.
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