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РИА Новости
Туризм

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

13:33 09.09.2019
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CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Venice at nightВенеция, Италия
Венеция, Италия
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Venice at night
РИМ, 9 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
Бруньяро, общаясь с журналистами на международной встрече мэров городов, предположил, что первыми свободными от дыма зонами могут стать самые популярные у туристов достопримечательности - мост Риальто и Сан-Марко. На эту идею градоначальника натолкнуло посещение Токио, где курение в общественных местах запрещено законом.
Как заявили РИА Новости в мэрии Венеции, ее специалисты сейчас изучают возможность введения аналогичных smoke-free зон. По словам пресс-секретаря Бруньяро, в районах, где предполагается ввести запрет, идею мэра восприняли положительно. "Но в Японии действуют закрытые помещения для курения, а мы такие установить не можем. Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу", - заявил сотрудник мэрии.
По его словам, запрет на курение в Венеции может быть введен распоряжением мэра. На воплощение идеи в жизнь у него есть несколько месяцев: срок полномочий Бруньяро истекает следующей весной. Венеция может стать одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено.
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Говоря об этих планах на форуме градоначальников, Бруньяро предположил, что курильщикам можно раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков, чтобы те не засоряли переулки и площади. Владельцы заведений, попавших в зону без табачного дыма, должны будут найти возможность организовать помещения для курящих.
В феврале коммунальный совет Венеции одобрил постановление о введении платы за въезд в знаменитый город, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Платить за въезд в исторический центр Венеции станут туристы, не планирующие оставаться в городе на ночлег, при этом сроки введения платы неоднократно переносились, а с технической точки зрения до сих пор нет реальных указаний, как это будет реализовано на практике.
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ТуризмНовости - ТуризмЮНЕСКОВенеция
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