В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

РИМ, 9 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.

Бруньяро, общаясь с журналистами на международной встрече мэров городов, предположил, что первыми свободными от дыма зонами могут стать самые популярные у туристов достопримечательности - мост Риальто и Сан-Марко. На эту идею градоначальника натолкнуло посещение Токио, где курение в общественных местах запрещено законом.

Как заявили РИА Новости в мэрии Венеции, ее специалисты сейчас изучают возможность введения аналогичных smoke-free зон. По словам пресс-секретаря Бруньяро, в районах, где предполагается ввести запрет, идею мэра восприняли положительно. "Но в Японии действуют закрытые помещения для курения, а мы такие установить не можем. Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу", - заявил сотрудник мэрии.

По его словам, запрет на курение в Венеции может быть введен распоряжением мэра. На воплощение идеи в жизнь у него есть несколько месяцев: срок полномочий Бруньяро истекает следующей весной. Венеция может стать одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено.

Говоря об этих планах на форуме градоначальников, Бруньяро предположил, что курильщикам можно раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков, чтобы те не засоряли переулки и площади. Владельцы заведений, попавших в зону без табачного дыма, должны будут найти возможность организовать помещения для курящих.