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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Кремле не комментируют списки вернувшихся на родину россиян и украинцев

13:30 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать список граждан, вернувшихся в РФ в результате обмена с Украиной.
"По списку я никаких комментариев давать не буду", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о прибывших в РФ гражданах Украины и конкретно Владимира Цемаха - свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году.
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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