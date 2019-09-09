В Кремле не комментируют списки вернувшихся на родину россиян и украинцев

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать список граждан, вернувшихся в РФ в результате обмена с Украиной.
"По списку я никаких комментариев давать не буду", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о прибывших в РФ гражданах Украины и конкретно Владимира Цемаха - свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.