В Кремле не комментируют списки вернувшихся на родину россиян и украинцев

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать список граждан, вернувшихся в РФ в результате обмена с Украиной.

"По списку я никаких комментариев давать не буду", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о прибывших в РФ гражданах Украины и конкретно Владимира Цемаха - свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.