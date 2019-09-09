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РИА Новости

Все кандидаты после выборов сделают выводы, заявил Песков

13:30 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все партии и кандидаты, которые участвовали в прошедшем 8 сентября едином дне голосования, сделают свои выводы и извлекут уроки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В подавляющем большинстве мест "Единая Россия" выиграла, где-то проиграла. Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации и определенных выводов. Уверен, что все партии, которые принимали участие в выборах, все кандидаты, конечно, будут пользоваться приобретенным в ходе этих выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие уроки можно извлечь из прошедших выборов.
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Он напомнил главную установку, которую неоднократно давали президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова, - выборы должны быть честными и справедливыми.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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