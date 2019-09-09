Все кандидаты после выборов сделают выводы, заявил Песков

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все партии и кандидаты, которые участвовали в прошедшем 8 сентября едином дне голосования, сделают свои выводы и извлекут уроки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В подавляющем большинстве мест "Единая Россия" выиграла, где-то проиграла. Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации и определенных выводов. Уверен, что все партии, которые принимали участие в выборах, все кандидаты, конечно, будут пользоваться приобретенным в ходе этих выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие уроки можно извлечь из прошедших выборов.