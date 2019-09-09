Британка вышла замуж за дерево и хочет взять его "фамилию"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жительница британского города Меллинг Кейт Каннингем вышла замуж за дерево и планирует сменить фамилию на его название, сообщает Liverpool Echo News.
"Новобрачной" 34 года, у нее есть двое детей и молодой человек. Не сразу, но они поддержали ее решение и даже присутствовали на церемонии.
Каннингем уже сообщила, что хочет официально сменить фамилию на Элдер (англ. Elder — бузина).
Таким неожиданным бракосочетанием женщина хотела привлечь внимание к кампании против строительства дороги через парк. По ее словам, это настоящая угроза здоровью людей.
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