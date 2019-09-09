В Кремле прокомментировали опасения во вмешательстве в выборы в России

"Оставим это на усмотрение комиссии, мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии", - ответил он на вопрос о том, разделяет ли Кремль опасения депутатов по вопросу возможного вмешательства в выборы компаний Google и Facebook.