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РИА Новости
Единый день голосования

В Кремле прокомментировали опасения во вмешательстве в выборы в России

13:24 09.09.2019 (обновлено: 13:25 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВидеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спецкомиссия создана для непредвзятого рассмотрения вопросов внешнего вмешательства в выборы в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оставим это на усмотрение комиссии, мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии", - ответил он на вопрос о том, разделяет ли Кремль опасения депутатов по вопросу возможного вмешательства в выборы компаний Google и Facebook.
Логотип компании Google
Вчера, 17:39Единый день голосования
Роскомнадзор передаст факты о нарушениях Google в парламентскую комиссию
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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