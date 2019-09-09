В Кремле прокомментировали опасения во вмешательстве в выборы в России

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спецкомиссия создана для непредвзятого рассмотрения вопросов внешнего вмешательства в выборы в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оставим это на усмотрение комиссии, мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии", - ответил он на вопрос о том, разделяет ли Кремль опасения депутатов по вопросу возможного вмешательства в выборы компаний Google и Facebook.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
23 августа, 02:24РИА НовостиОбвинения во вмешательстве во внутренние дела России