Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать освобожденных россиян, так как это не прерогатива главы государства, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным", — отметил он.

Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных; с украинской — руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.