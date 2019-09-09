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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян

13:23 09.09.2019 (обновлено: 15:37 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать освобожденных россиян, так как это не прерогатива главы государства, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным", — отметил он.

Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных; с украинской — руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
После этого российский и украинский лидеры заявили, что произошедшее имеет большое значение для оздоровления двусторонних отношений.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
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Освобождение задержанных россиян и украинцевДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё правильно сказал гражданин Песков.
9 сентября, 13:27
ИСИван Семёнов
1181801241
а кто они собственно такие, что б их президент встречал? где гарантия, что они не завербованы? во время войны таких вообще повторно сажали, только уже у себя
9 сентября, 13:41
Ж П
471172159
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