Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать освобожденных россиян, так как это не прерогатива главы государства, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным", — отметил он.
Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных; с украинской — руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
После этого российский и украинский лидеры заявили, что произошедшее имеет большое значение для оздоровления двусторонних отношений.