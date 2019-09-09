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РИА Новости
Тюменская область

Нефтегазовое оборудование на 57 млрд рублей закупили у Тюменской области

13:23 09.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Объем закупок нефтегазового оборудования у машиностроительных предприятий Тюменской области превысил 57 миллиардов рублей за первое полугодие текущего года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По итогам 2017 года объем закупленной продукции у тюменских машиностроителей составил порядка 57 миллиардов рублей, в 2018 году – уже 90 миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия этого года – 57 миллиардов рублей. Я считаю это важнейшим итогом того, что наши машиностроители в тесном взаимодействии с заказчиком производят современную конкурентоспособную импортозамещающую продукцию", - сказал глава Тюменской области на пресс-конференции "Нефтегазовая промышленность России: векторы развития и главные вопросы отрасли".

По его словам, Тюменской области необходимо производить продукцию "с большей добавленной стоимостью не только для внутреннего рынка, но и на экспорт". По его мнению, для этого нужно заниматься более глубокой переработкой имеющегося сырья. Он отметил, что основные вопросы нефтегазовой отрасли будут обсуждаться в рамках X Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2019), который пройдет в Тюмени с 17 по 19 сентября.
"Мы ставим перед собой цель провести форум не только для того, чтобы проговорить вслух некие стратегические вещи, но мы, прежде всего, хотим создать площадку для общения между заказчиками нефтегазовых компаний и нашими производителями оборудования, которые оказывают услуги компаниям нефтегазового сектора", - сказал Моор.
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Он добавил, что в этом году на ТНФ-2019 будет внедрен новый формат мероприятий — технологические дни, в рамках которых участники могут представить свои проекты экспертам из нефтегазодобывающих компаний. Организаторами технологических дней выступят компании ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть" и НОВАТЭК.
"Компании-заказчики сталкиваются с технологическими вызовами, а наши тюменские компании на них отвечают, предлагая свои решения. В этом году в рамках технологического дня мы сформулировали запрос от нефтегазовых компаний – порядка 300 заявок участвовало в отборе и 73 проекта из них будут представлены заказчикам", - сказал глава Тюменской области.
Он отметил, что в 2017 году на форуме было подписано соглашение с компанией "ЭнергоСервис" о строительстве завода по производству нефтегазового оборудования в индустриальном парке "Боровский", объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году правительство региона подписало соглашение с компанией "Газпромнефть" о создании в Тюмени крупного научного Центра исследований пластовых систем. В этом году в рамках форума правительство Тюменской области планирует заключить соглашение со Свердловской областью.
Говоря об импортозамещении, глава Тюменской области отметил, что с 2014 года предприятия региона выпустили продукцию по 112 позициям, которую раньше закупали за рубежом. "Главным эффектом форума станет не количество заключенных соглашений, а эффект для промышленности России в целом", - резюмировал глава региона.
Член правления-управляющий директор компании "Сибур" Алексей Козлов, в свою очередь, отметил, что ключевые активы компании сосредоточены в Тюменской области.
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"На территории региона мы реализуем крупнейший проект в истории российской нефтехимии по строительству нефтехимического комбината "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. В процессе реализации проекта было заключено соглашение с отечественными машиностроителями на сумму более 300 миллиардов рублей. Реализация проекта пока не завершена, но думаю, что в будущем мы почувствуем его эффект с точки зрения налоговой базы, импортозамещения, стимулирования наших переработчиков", - сказал Козлов.
Он отметил, что совместно с правительством Тюменской области компания также реализует проект по строительству аэропорта в Тобольске.
"Действующие площадки и предприятия "Сибура" сконцентрированы в Тобольске. Пока есть логистические сложности с тем, чтобы добраться туда из Тюмени, но после завершения проекта строительства аэропорта в Тобольске, это станет технически и логистически возможно", - сказал представитель компании.
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