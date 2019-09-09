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РИА Новости

СМИ: тайфун "Факсай" повредил самую крупную в Японии солнечную станцию

13:19 09.09.2019
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© REUTERS / KyodoВысокие волны на пляже в Миядзаки
Высокие волны на пляже в Миядзаки
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Мощный тайфун "Факсай", который обрушился в ночь на понедельник на столицу Японии Токио и близлежащие районы, повредил самую крупную в стране солнечную станцию, расположенную на территории водохранилища Ямакура в префектуре Тиба.
По данным телеканала NHK, сильные порывы ветра, которые сопровождали прохождение циклона, привели к смещению солнечных панелей, размещенных на поверхности водоема. В результате некоторые из них были деформированы и загорелись. По предварительным данным, повреждены не менее 50 солнечных панелей.
В настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15 порядковый номер в текущем сезоне, находится к востоку от северо-восточного побережья Японии и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре - 30 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.
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По последним данным, в результате тайфуна пострадал 61 человек, двое погибли. Не менее трех тысяч человек были эвакуированы в безопасные места из-за угрозы наводнений и оползней. В понедельник в Токио и ряде других городов были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, не работали заводы.
Как сообщило пожарное управление Японии, в результате стихии были повреждены 26 строений. В частности, у небольшого строения на территории православного Кафедрального собора Воскресения Христова в Токио сорвало крышу, в результате чего, по данным телеканала, было принято решение о закрытии храма до вторника. Временные отключения электричества коснулись около 920 тысяч жилищ, в том числе во время обрыва проводов упавшим деревом в токийском районе Синагава. У одного из госпиталей недалеко от представительства МИА "Россия сегодня" в Токио также упало дерево. В префектуре Тиба сильные дожди на рассвете вызвали оползень.
Приближение циклона также привело к отмене не менее 200 внутренних и ряда международных авиарейсов. Также поступают сообщения о том, что около 5 тысяч пассажиров, прилетевших в токийский аэропорт Нарита, не могут добраться до города, так как движение поездов и автобусов, курсирующих между главной воздушной гаванью столицы и центром города, было остановлено. В результате людям приходилось часами ждать такси, а некоторые шли по трассам пешком.
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