СМИ: тайфун "Факсай" повредил самую крупную в Японии солнечную станцию

ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Мощный тайфун "Факсай", который обрушился в ночь на понедельник на столицу Японии Токио и близлежащие районы, повредил самую крупную в стране солнечную станцию, расположенную на территории водохранилища Ямакура в префектуре Тиба.

По данным телеканала NHK , сильные порывы ветра, которые сопровождали прохождение циклона, привели к смещению солнечных панелей, размещенных на поверхности водоема. В результате некоторые из них были деформированы и загорелись. По предварительным данным, повреждены не менее 50 солнечных панелей.

В настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15 порядковый номер в текущем сезоне, находится к востоку от северо-восточного побережья Японии и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре - 30 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.

По последним данным, в результате тайфуна пострадал 61 человек, двое погибли. Не менее трех тысяч человек были эвакуированы в безопасные места из-за угрозы наводнений и оползней. В понедельник в Токио и ряде других городов были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, не работали заводы.

Как сообщило пожарное управление Японии, в результате стихии были повреждены 26 строений. В частности, у небольшого строения на территории православного Кафедрального собора Воскресения Христова в Токио сорвало крышу, в результате чего, по данным телеканала, было принято решение о закрытии храма до вторника. Временные отключения электричества коснулись около 920 тысяч жилищ, в том числе во время обрыва проводов упавшим деревом в токийском районе Синагава. У одного из госпиталей недалеко от представительства МИА "Россия сегодня" в Токио также упало дерево. В префектуре Тиба сильные дожди на рассвете вызвали оползень.