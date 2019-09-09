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РИА Новости

Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики

13:17 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости республики, оценив высокий уровень двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Таджикистан Рахмону по случаю национального праздника – Дня независимости. Глава российского государства высоко оценил успешное продвижение Таджикистана по пути экономического и социального развития и его важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в сообщении.
Путин с удовлетворением отметил высокий уровень российско-таджикистанских отношений, содержательный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах, а также хорошую отдачу от координации усилий в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и ОБСЕ.
Кроме того, президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между РФ и Таджикистаном в интересах народов двух стран, а также в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе. 14 июня 2019
30 июня, 00:11РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
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ОБСЕСНГЭмомали РахмонВладимир ПутинМоскваТаджикистанООНРоссияВ мире
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