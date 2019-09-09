Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики

"Президент РФ Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Таджикистан Рахмону по случаю национального праздника – Дня независимости. Глава российского государства высоко оценил успешное продвижение Таджикистана по пути экономического и социального развития и его важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в сообщении.

Путин с удовлетворением отметил высокий уровень российско-таджикистанских отношений, содержательный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах, а также хорошую отдачу от координации усилий в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и ОБСЕ.

Кроме того, президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между РФ и Таджикистаном в интересах народов двух стран, а также в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.