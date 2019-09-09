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РИА Новости

Захарова привела данные о нарушении перемирия в Донбассе со стороны ВСУ

13:12 09.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Данные доклада Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине демонстрируют, что Вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня в Донбассе чаще, чем ДНР и ЛНР, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook.
"Публикую данные, подготовленные на основе информации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за конец июля - середину августа 2019. О процентном соотношении часто говорил (глава МИД – ред.) Сергей Лавров. Теперь это можно увидеть на инфографике. Это уже не тенденция, а система", - пояснила она.
Захарова привела инфографику, составленную на основе докладов СММ ОБСЕ на Украине за 31 июля - 18 августа 2019 года. За указанный период в ситуациях, когда можно было определить стрелявшую сторону, ВСУ нарушили режим прекращения огня 1360 раз, ДНР и ЛНР за этот же период - 527. В случаях, когда можно было определить стрелявшую сторону, ВСУ открывали огонь 499 раз, ДНР и ЛНР - 180 раз.
ВСУ также 33 раза препятствовали работе беспилотников СММ ОБСЕ, ДНР и ЛНР - 16 раз. В докладе также отмечается 333 случая отсутствия боевой техники ВСУ в местах, предназначенных для хранения. У ДНР и ЛНР таких случаев 145.
"Мы говорили о статистике за 2018 год, но потом решили сделать выкладку на текущий момент, уже при новой власти в Киеве", - отметила Захарова.
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