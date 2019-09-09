Захарова привела данные о нарушении перемирия в Донбассе со стороны ВСУ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Данные доклада Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине демонстрируют, что Вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня в Донбассе чаще, чем ДНР и ЛНР, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook.

"Публикую данные, подготовленные на основе информации мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине за конец июля - середину августа 2019. О процентном соотношении часто говорил (глава МИД – ред.) Сергей Лавров. Теперь это можно увидеть на инфографике. Это уже не тенденция, а система", - пояснила она.

Захарова привела инфографику, составленную на основе докладов СММ ОБСЕ на Украине за 31 июля - 18 августа 2019 года. За указанный период в ситуациях, когда можно было определить стрелявшую сторону, ВСУ нарушили режим прекращения огня 1360 раз, ДНР и ЛНР за этот же период - 527. В случаях, когда можно было определить стрелявшую сторону, ВСУ открывали огонь 499 раз, ДНР и ЛНР - 180 раз.

ВСУ также 33 раза препятствовали работе беспилотников СММ ОБСЕ, ДНР и ЛНР - 16 раз. В докладе также отмечается 333 случая отсутствия боевой техники ВСУ в местах, предназначенных для хранения. У ДНР и ЛНР таких случаев 145.