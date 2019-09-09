Европа должна признать ДНР и ЛНР, считает немецкий политик

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Европа должна признать право самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение, считает немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии", член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн.
"Люди сами решили, чего они хотят. Мы должны признать право людей на самоопределение, потому что с Украиной после 5 лет войны невозможно сосуществовать. Украина сделала слишком много плохих дел. Мы будем все бороться за то, чтобы в скором времени ДНР и ЛНР признали независимыми, самостоятельными государствами", - сказал РИА Новости Линдеманн.
Он отметил, что не в первый раз приезжает в Донбасс и видит, что политика, которую ведут республики, нацелена на мир.
"И нам нужно это все поддерживать, развивать и, наконец, признать ДНР и ЛНР полноценными субъектами международного сообщества. Мы сейчас работаем в Германии над тем, чтобы создать понимание у европейских граждан, что ДНР и ЛНР самостоятельные государства… По моему мнению, Европа должна признать самостоятельность республик", - добавил Линдеманн.
На данный момент ДНР признана только соседней ЛНР и Южной Осетией.