Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T13:12Z
https://ria.ru/20190909/1558486480.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_0:292:3121:2048_1036x0_80_0_0_676ad228d1aa77cd192b2032c1f62d9e.jpg
РИА Новости

Европа должна признать ДНР и ЛНР, считает немецкий политик

13:12 09.09.2019
2190
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран ЕС
Флаги стран ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги стран ЕС. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Европа должна признать право самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение, считает немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии", член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн.
"Люди сами решили, чего они хотят. Мы должны признать право людей на самоопределение, потому что с Украиной после 5 лет войны невозможно сосуществовать. Украина сделала слишком много плохих дел. Мы будем все бороться за то, чтобы в скором времени ДНР и ЛНР признали независимыми, самостоятельными государствами", - сказал РИА Новости Линдеманн.
Он отметил, что не в первый раз приезжает в Донбасс и видит, что политика, которую ведут республики, нацелена на мир.
"И нам нужно это все поддерживать, развивать и, наконец, признать ДНР и ЛНР полноценными субъектами международного сообщества. Мы сейчас работаем в Германии над тем, чтобы создать понимание у европейских граждан, что ДНР и ЛНР самостоятельные государства… По моему мнению, Европа должна признать самостоятельность республик", - добавил Линдеманн.
На данный момент ДНР признана только соседней ЛНР и Южной Осетией.
Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко
14 августа, 20:12РИА Новости
Лидер Компартии Украины призвал к прямому диалогу с ЛНР и ДНР
4600102
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРГерманияЕвропаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лента
новостей
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Украинские силовики обстреляли красное Знамя Победы
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния