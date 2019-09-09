Европа должна признать ДНР и ЛНР, считает немецкий политик

"Люди сами решили, чего они хотят. Мы должны признать право людей на самоопределение, потому что с Украиной после 5 лет войны невозможно сосуществовать. Украина сделала слишком много плохих дел. Мы будем все бороться за то, чтобы в скором времени ДНР и ЛНР признали независимыми, самостоятельными государствами", - сказал РИА Новости Линдеманн.