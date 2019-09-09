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РИА Новости

Генпрокуратура Молдавии проводит обыски в мэрии Кишинева

13:07 09.09.2019
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CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / City.Hall.Chisinau.FragmentМэрия Кишинева
Мэрия Кишинева
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / City.Hall.Chisinau.Fragment
Мэрия Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии проводит обыски в мэрии Кишинева, по предварительным данным проверки проходят в управлении архитектуры, сообщает местный телеканал TV8.
"В здании столичной мэрии по инициативе генеральной прокуратуры проходят обыски. По предварительной информации, проверка проходит в управлении архитектуры Кишинева", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы пока отказываются от комментариев по поводу причин проверки. Детали обещают предоставить после завершения спецоперации.
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