Генпрокуратура Молдавии проводит обыски в мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии проводит обыски в мэрии Кишинева, по предварительным данным проверки проходят в управлении архитектуры, сообщает местный телеканал TV8.
"В здании столичной мэрии по инициативе генеральной прокуратуры проходят обыски. По предварительной информации, проверка проходит в управлении архитектуры Кишинева", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы пока отказываются от комментариев по поводу причин проверки. Детали обещают предоставить после завершения спецоперации.