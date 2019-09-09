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РИА Новости

В Японии два человека погибли и 60 пострадали из-за тайфуна "Факсай"

13:02 09.09.2019 (обновлено: 13:06 09.09.2019)
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© REUTERS / KyodoВысокие волны на пляже в Японии
Высокие волны на пляже в Японии
© REUTERS / Kyodo
Высокие волны на пляже в Японии
ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Число пострадавших из-за мощного тайфуна "Факсай", обрушившегося в ночь на понедельник на столицу Японии и близлежащие районы, превысило 60 человек, двое погибли.
По данным телеканала NHK, наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектуре Канагава – здесь травмы получили 15 человек. В префектуре Синдзуока пострадали 11 человек, Саитама – 10 человек, в префектурах Тиба и Ибараки – по девять человек, в Токио – трое, в префектуре Тотиги – один человек.
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В настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15-ый порядковый номер в текущем сезоне, находится к востоку от северо-восточного побережья Японии и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 30 метрам в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.
Как сообщило пожарное управление Японии, в результате стихии были повреждены 26 строений. В частности, у небольшого строения на территории православного Кафедрального собора Воскресения Христова в Токио сорвало крышу, в результате чего, по данным телеканала, было принято решение о закрытии храма до вторника.
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По последним данным, не менее трех тысяч человек были эвакуированы в безопасные места из-за угрозы наводнений и оползней. Временные отключения электричества коснулись около 920 тысяч жилищ, в том числе во время обрыва проводов упавшим деревом в токийском районе Синагава. У одного из госпиталей, недалеко от представительства МИА "Россия сегодня" в Токио, также упало дерево. В префектуре Тиба сильные дожди на рассвете вызвали оползень.
В понедельник в Токио и ряде других городов были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, не работали заводы.
Приближение циклона также привело к отмене не менее 200 внутренних и ряда международных авиарейсов. Также поступают сообщения о том, что около 5 тысяч пассажиров, прилетевших в токийский аэропорт Нарита, не могут добраться до города, так как движение поездов и автобусов, курсирующим между главной воздушной гаванью столицы и центром города, было остановлено. В результате, людям приходилось часами ждать такси, а некоторые шли по трассам пешком.
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