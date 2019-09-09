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РИА Новости

Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца

13:01 09.09.2019 (обновлено: 17:21 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Рейс СУ 1701 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Владивосток - Москва, в 10.06 совершил посадку в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода.
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото.
1 марта, 11:26РИА Новости
Пассажир умер в самолете, летевшем из Петербурга в Махачкалу
"Во время полета пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо, командиром воздушного судна принято решение посадить самолет на ближайший аэропорт для оказания скорой медицинской помощи. На момент восхождения реанимации на борт, пассажир скончался. Предварительная причина смерти - остановка сердца", - сообщили в транспортной прокуратуре.
Там добавили, что рейс СУ 1701 вылетел из аэропорта Нижний Новгород в 11.40.
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АэрофлотНижний НовгородМоскваВладивостокПроисшествия
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