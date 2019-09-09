Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Рейс СУ 1701 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Владивосток - Москва, в 10.06 совершил посадку в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода.

"Во время полета пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо, командиром воздушного судна принято решение посадить самолет на ближайший аэропорт для оказания скорой медицинской помощи. На момент восхождения реанимации на борт, пассажир скончался. Предварительная причина смерти - остановка сердца", - сообщили в транспортной прокуратуре.