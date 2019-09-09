Стартовый стол для ракет "Союз-5" и "Союз-6" появится в России к 2025 году

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ

ХИМКИ, 9 сен – РИА Новости. Стартовый стол для ракет "Союз-5 и "Союз-6" будет создан на территории России в 2025-26 годах, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

"Мы это сделаем на территории Российской Федерации. Это 25-26 год", - сказал он.

По его словам, для обоих ракет будет использоваться один стартовый комплекс.

Для этого обе ракеты будут созданы с единым диаметром первой ступени.

В перспективе "Союз-5" станет элементом первой ступени, а "Союз-6" - второй ступени сверхтяжелой ракеты "Енисей".