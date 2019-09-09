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РИА Новости

Стартовый стол для ракет "Союз-5" и "Союз-6" появится в России к 2025 году

12:55 09.09.2019 (обновлено: 13:59 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
© РИА Новости / Владимир Песня
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ХИМКИ, 9 сен – РИА Новости. Стартовый стол для ракет "Союз-5 и "Союз-6" будет создан на территории России в 2025-26 годах, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
"Мы это сделаем на территории Российской Федерации. Это 25-26 год", - сказал он.
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7 сентября, 11:42РИА Новости
В РКЦ "Прогресс" около 40 ракет "Союз" находятся в ожидании запуска
По его словам, для обоих ракет будет использоваться один стартовый комплекс.
Для этого обе ракеты будут созданы с единым диаметром первой ступени.
В перспективе "Союз-5" станет элементом первой ступени, а "Союз-6" - второй ступени сверхтяжелой ракеты "Енисей".
Ранее корпорация отмечала, что "Союз-6" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонн, на геопереходную орбиту - 2,3 тонн. У ракеты-носителя "Союз-5" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн.
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Александр БречаловРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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