Стартовый стол для ракет "Союз-5" и "Союз-6" появится в России к 2025 году

ХИМКИ, 9 сен – РИА Новости. Стартовый стол для ракет "Союз-5 и "Союз-6" будет создан на территории России в 2025-26 годах, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
"Мы это сделаем на территории Российской Федерации. Это 25-26 год", - сказал он.
По его словам, для обоих ракет будет использоваться один стартовый комплекс.
Для этого обе ракеты будут созданы с единым диаметром первой ступени.
В перспективе "Союз-5" станет элементом первой ступени, а "Союз-6" - второй ступени сверхтяжелой ракеты "Енисей".
Ранее корпорация отмечала, что "Союз-6" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонн, на геопереходную орбиту - 2,3 тонн. У ракеты-носителя "Союз-5" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн.