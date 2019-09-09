Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T16:54Z
https://ria.ru/20190909/1558485387.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/50/1555295082_0:193:2873:1809_1036x0_80_0_0_c4f7592f9842ee629767658ddb3af879.jpg
РИА Новости

Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"

12:54 09.09.2019 (обновлено: 16:54 09.09.2019)
126714
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ХИМКИ, 9 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал подробности попытки проникновения на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет. Всего за выходные дни задержали 17 человек.
"Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет <…> интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные", — заявил Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, на предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей.
В то же время Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду.
"Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под "Буран". <…> Это большой внешний периметр нашего предприятия", — отметил глава "Роскосмоса".
Он пояснил, что службу безопасности поощрили.
"Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней. <…> Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное", — заключил глава госкорпорации.
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
6 сентября, 18:36РИА Новости
"Роскосмос" намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном
851632184967
Обсудить 78
Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
Популярные комментарии
Неужели каждый из проникших на объект Роскосмоса злоумышленников имел с собой аккумуляторную дрель? Тогда у меня для вас плохие новости. Это не первое нарушение режима.
9 сентября, 13:02
Naum Vygodsky
183204196
"Рогозин раскрыл подробности..." - "нашли кое-что "интересное.." - И это подробности?
9 сентября, 13:02
Александр Невский
692921135
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния