Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"

ХИМКИ, 9 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал подробности попытки проникновения на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
Накануне в госкорпорации сообщили, что в ночь с 7 на 8 сентября почти 50 человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы испортить оборудование. До этого охрана задержала еще трех человек, которые хотели с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить снимки в интернет. Всего за выходные дни задержали 17 человек.
"Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет <…> интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные", — заявил Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, на предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей.
В то же время Рогозин уточнил, что посторонних задержали не на охраняемой территории, а на земле, сдаваемой в аренду.
"Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под "Буран". <…> Это большой внешний периметр нашего предприятия", — отметил глава "Роскосмоса".
Он пояснил, что службу безопасности поощрили.
"Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней. <…> Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное", — заключил глава госкорпорации.