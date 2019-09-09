Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"

"Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет <…> интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные", — заявил Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.