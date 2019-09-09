СК возбудил дело после нападения мужчины на полицейских в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после вооруженного нападения местного жителя на сотрудников ГИБДД в Грозном, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ по Чечне.

Ранее МВД по Чечне сообщило, что полиция в понедельник в Ленинском районе Грозного ликвидировала 18-летнего жителя Надтеречного района Усмана Азиева, после того, как он открыл огонь по полицейским из машины.

"Дело возбуждено по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия ", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, в понедельник утром в Ленинском районе Грозного при попытке сотрудников ГИБДД остановить автомобиль марки Ford водитель открыл огонь по полицейским. Нападавшего ликвидировали.