СК возбудил дело после нападения мужчины на полицейских в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после вооруженного нападения местного жителя на сотрудников ГИБДД в Грозном, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ по Чечне.
Ранее МВД по Чечне сообщило, что полиция в понедельник в Ленинском районе Грозного ликвидировала 18-летнего жителя Надтеречного района Усмана Азиева, после того, как он открыл огонь по полицейским из машины.
"Дело возбуждено по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия ", - отметили в ведомстве.
По данным следствия, в понедельник утром в Ленинском районе Грозного при попытке сотрудников ГИБДД остановить автомобиль марки Ford водитель открыл огонь по полицейским. Нападавшего ликвидировали.
"По найденным при убитом документам установлено, что это местный житель, 2001 года рождения", - уточняется в сообщении.