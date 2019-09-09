МЧС обеспечило безопасность почти на 49 тысяч избирательных участков

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свыше 50 тысяч специалистов МЧС России обеспечивали комплексную безопасность почти на 49 тысячах избирательных участков по всей стране в единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Выборы проведены на всех участках в штатном режиме. Их комплексную безопасность обеспечили более 50 тысяч ответственных должностных лиц МЧС России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ведомства проконтролировали безопасность на более чем 48,5 тысячи избирательных участков.