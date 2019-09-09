Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:51Z
https://ria.ru/20190909/1558485182.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155845/41/1558454161_0:263:2930:1911_1036x0_80_0_0_a425191c7c52ac15153a596dc47fd0b5.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

МЧС обеспечило безопасность почти на 49 тысяч избирательных участков

12:51 09.09.2019
91
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свыше 50 тысяч специалистов МЧС России обеспечивали комплексную безопасность почти на 49 тысячах избирательных участков по всей стране в единый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Выборы проведены на всех участках в штатном режиме. Их комплексную безопасность обеспечили более 50 тысяч ответственных должностных лиц МЧС России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники ведомства проконтролировали безопасность на более чем 48,5 тысячи избирательных участков.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
010000
Обсудить 0
Единый день голосованияМЧС РФРоссия
Рекомендуем
Линии электропередачи
В Хабаровском крае восстановили электроснабжение
РИА
Новости
Эвакуация кошек и их хозяина спасателями МЧС России в Хабаровске
На Дальнем Востоке спасатели готовы к ухудшению паводковой обстановки
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
Все кандидаты после выборов сделают выводы, заявил Песков
Собеседование при приеме на работу
Названы регионы с длительной безработицей среди молодежи и инвалидов
Лента
новостей
Панорама города Тулы
В Тульскую облдуму по итогам выборов вошли представители шести партий
Второй тур президентских выборов в Абхазии
В Абхазии милиция вновь взяла под усиленную охрану ЦИК
Игорь Артамонов
Инаугурацию главы Липецкой области планируют провести в пятницу
Полицейская машина
СК возбудил дело после нападения мужчины на полицейских в Чечне
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК призвал избирком Петербурга не торопиться с подведением итогов выборов
Здание парламента Австралии в Канберре
В Австралии впервые начали блокировать сайты с экстремистским контентом
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова назвала отличительную черту избирательной кампании этого года
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Кремле назвали передачу заключенных Украиной поводом для оптимизма
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
Французский наблюдатель оценил работу женщин на избирательных участках
Вышинский рассказал об абсурдности дела против него
Вышинский считает, что даже в СБУ понимали абсурдность дела против него
Единый день голосования в регионах России
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния