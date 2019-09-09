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РИА Новости

Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдавии

12:45 09.09.2019 (обновлено: 13:20 09.09.2019)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкНа территории газохранилища
На территории газохранилища
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил журналистам, по какой цене республика будет закупать российский газ.
Как отметил глава государства, с 1 октября цена снизится с нынешних 235 долларов за тысячу кубометров на 10-15 долларов, с 1 января скидка может достичь 45-50 долларов, а с 1 апреля — 70 долларов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
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Межгосударственные отношения России и Молдавии
Додон напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года и для Молдавии было бы выгоднее продлить действующее соглашение, чтобы избежать повышения стоимости топлива.
"Что касается вопроса транзита газа — у нас есть три варианта на сегодняшний день, я не буду детально о них рассказывать. Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ", — добавил глава республики.
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по договору 2008 года. Цена формируется в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.
В минувшую субботу Додон сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа.
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Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населенияРейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения – в инфографике Ria.ru.
12710431696
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Игорь ДодонВладимир ПутинРоссияМолдавияЭкономика
Популярные комментарии
А для собственных граждан скидку сделать не хотите?
9 сентября, 13:52
АЕАлександр Егоров
3320008
Примерно 10 рублей за кубометр с учётом стоимости транспортирвки с 1 апреля 2020. А в России для населения по чём национальное достояние кто в курсе ?
9 сентября, 13:39
Николай Шмидт
1710103
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