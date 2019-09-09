Явка на выборах губернатора Мурманской области составила 35,82%

Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МУРМАНСК, 9 сен - РИА Новости. Почти 36% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Мурманской области 8 сентября, сообщил журналистам председатель облизбиркома Антон Богомолов.

По его словам, по состоянию на 12.00 мск понедельника было обработано свыше 99% протоколов.

"Явка составила 35,82%, это существенно выше, чем на выборах в 2014 году", - сказал Богомолов.

После обработки свыше 99% протоколов лидерство по-прежнему у врио губернатора Андрея Чибиса, он набирает 60,07% голосов.

"Остаются необработанными протоколы, которые мы должны получить с цифровых избирательных участков в Москве. Но по системе ГАС Выборы нам известно, что там приняло участие 35 человек в голосовании, поэтому результаты уже не изменятся", - пояснил Богомолов.

Второй результат на выборах у представителя ЛДПР Максима Белова - 18,27%, третий у коммуниста Михаила Антропова - 11,38%. Остальные кандидаты не набрали больше 4% голосов.