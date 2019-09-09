В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
По его словам, ДТП произошло в 11.20 мcк на 83-ем километре трассы "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань".
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"Столкнулись два транспортных средства – микроавтобус "Ford Transit", следовавший по маршруту "Алешня-Тула" и автомобиль Chevrolet Cruze", - рассказал Ярцев.
По данным полиции, автомобиль на перекрестке въехал в микроавтобус, отчего тот опрокинулся на бок.
"В настоящее время имеются данные о десяти пострадавших в обоих транспортных средствах. Сведений о погибших нет", - подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.