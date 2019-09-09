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РИА Новости
Туризм

Таиланд приостановил введение туристического налога

12:39 09.09.2019 (обновлено: 12:42 09.09.2019)
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CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floodsТаиланд
Таиланд
CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Министерство туризма Таиланда решило приостановить введение туристического налога, о котором было объявлено в мае этого года, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.
Новый налог, средства с которого пойдут на поддержание наиболее массово посещаемых природных туристических объектов и обязательную страховку туристов от несчастных случаев, должны были начать взимать с иностранных туристов в конце 2019 – начале 2020 года. Разработкой механизма взимания налога и установлением его ставки занимается специально созданное подразделение министерства спорта и туризма, напоминает газета.
Однако явно проявившееся в середине 2019 года замедление в туристическом секторе, особенно во въездном туризме из Китая, объем которого сократился более чем на 3% за последние несколько месяцев, заставило власти страны задуматься о приостановке введения нового налога, сообщает издание.
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Главной причиной этого замедления стала повысившаяся стоимость таиландского бата, сохраняющего уже более полугода обменный курс на уровне 31 – 30 бат за доллар США, говорится в сообщении.
"Мы не хотим вводить налог в этом году, потому что он может оказать негативное влияние на туризм, особенно при такой высокой стоимости бата", - заявил газете постоянный секретарь министерства спорта и туризма Таиланда Чот Трачу, слова которого цитирует издание.
Чиновник также добавил, что, несмотря на предполагаемую относительно низкую ставку налога, которая может оказаться на уровне 4-5 долларов и в любом случае не превысит 10 долларов с человека, введение налога в любом случае вызовет негативную психологическую реакцию, которая нанесет вред туристическому сектору, который "и так находится в состоянии стагнации".
Новый закон о туризме, разрешающий правительству ввести как туристический налог, так и обязательную страховку для держателей "пенсионных" виз, вступил в действие 22 мая этого года.
Обязательная страховка для иностранцев, проживающих в Таиланде по долгосрочной визе категории О-А (не работающие лица или пенсионеры старше 50 лет), уже введена в действие: при каждом новом продлении визы на год пенсионерам придется не только предоставлять властям доказательства наличия дохода, позволяющего жить в Таиланде, но и предъявлять оплаченный полис обязательной медицинской страховки.
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