Прага верит в достижение соглашения с Москвой в сфере авиатранспорта

ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Чешская сторона верит, что в ходе переговоров с представителями РФ удастся найти необходимое решение в сфере авиатранспорта, способствующее дальнейшему развитию успешного сотрудничества обеих стран, заявила РИА Новости пресс-секретарь минтранса республики Ленка Резкова, комментируя предстоящие 13 сентября переговоры с минтрансом РФ.

"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию было связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Также министерства транспорта обеих стран договорились о проведении после окончания периода летних отпусков переговоров об урегулировании ситуации в сфере авиасообщения.

По словам Резковой, переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией запланированы на 13 сентября этого года в Праге. Их проведут руководители отделов гражданской авиации министерств транспорта обеих стран.