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РИА Новости

Прага верит в достижение соглашения с Москвой в сфере авиатранспорта

12:39 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Чешская сторона верит, что в ходе переговоров с представителями РФ удастся найти необходимое решение в сфере авиатранспорта, способствующее дальнейшему развитию успешного сотрудничества обеих стран, заявила РИА Новости пресс-секретарь минтранса республики Ленка Резкова, комментируя предстоящие 13 сентября переговоры с минтрансом РФ.
"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию было связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.
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Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Также министерства транспорта обеих стран договорились о проведении после окончания периода летних отпусков переговоров об урегулировании ситуации в сфере авиасообщения.
По словам Резковой, переговоры об авиасообщении между Чехией и Россией запланированы на 13 сентября этого года в Праге. Их проведут руководители отделов гражданской авиации министерств транспорта обеих стран.
"На переговорах будут затронуты некоторые аспекты, касающиеся перевозок на чешско-российском направлении на последующий период. Наша цель – достижение договоренности о двусторонних авиаперевозках в таком масштабе, который будет отвечать потенциалу авиарынка и обеспечит взвешенные отношения, выгодные для обеих сторон. Чешская сторона верит, что удастся найти необходимое решение, и тесное сотрудничество с российской стороной в сфере авиатранспорта будет и далее продолжаться и развиваться", - сказала Резкова.
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Чешские авиалинииCzech AirlinesЧехияРоссияВ мире
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