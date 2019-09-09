Эксперты оценили идею повысить возраст управления мотоциклом в России

"У нас (в России - ред.) мотоциклы раньше можно (начать водить – ред.), чем автомобили. Если мы смотрим мировой опыт, то там, в целом, наоборот, более взрослым только разрешают водить мотоциклы, для того, чтобы сохранять жизни. Я склоняюсь к тому, что нужно идти по пути мирового опыта - ограничивать молодежь. Понятно, что не хочется, но здесь вопрос жизни и смерти. У нас традиционно в России подросткам покупают мотоциклы, но если мы берем ту же культуру в Америке, то там с 16 лет можно по определенным маршрутам в некоторых штатах водить автомобиль, а мотоцикл там - это уже с 21 года и прочее. Какое-то поэтапное ограничение в данном случае полезно, надо вводить, единственное, это стоит делать не одним рывком", - сказал РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.