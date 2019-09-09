Эксперты оценили идею повысить возраст управления мотоциклом в России

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Идея повысить минимальный возраст получения прав на вождение тяжелого мотоцикла до 20 лет, имея при этом двухлетний опыт вождения маломощного мотоцикла, позволит снизить смертность на дорогах, а также уменьшить количество конфликтов среди мотоциклистов и автомобилистов, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, согласно которым получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно будет с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт вождения легкого мотоцикла. Для них будет создана новая подкатегория А2, куда войдут мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт. Право на управление этой категорией мотоциклов можно будет получить после 18 лет.
"У нас (в России - ред.) мотоциклы раньше можно (начать водить – ред.), чем автомобили. Если мы смотрим мировой опыт, то там, в целом, наоборот, более взрослым только разрешают водить мотоциклы, для того, чтобы сохранять жизни. Я склоняюсь к тому, что нужно идти по пути мирового опыта - ограничивать молодежь. Понятно, что не хочется, но здесь вопрос жизни и смерти. У нас традиционно в России подросткам покупают мотоциклы, но если мы берем ту же культуру в Америке, то там с 16 лет можно по определенным маршрутам в некоторых штатах водить автомобиль, а мотоцикл там - это уже с 21 года и прочее. Какое-то поэтапное ограничение в данном случае полезно, надо вводить, единственное, это стоит делать не одним рывком", - сказал РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Эксперт подчеркнул, что для смягчения введения данной инициативы можно было бы снизить минимальный возраст на получение новой подкатегории А2, которая позволяет водить маломощные мотоциклы при определенных условиях, к примеру, регулярные занятия спортом и разрешение психолога.
Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов также поддержал инициативу повышения минимального возраста до 20 лет на категорию прав А для управления мотоциклами, заявив, что данное предложение - прямое следствие статистики по смертям на дорогах, в особенности среди молодых мотоциклистов. При этом, эксперт также приветствует введение новой подкатегории для управления маломощными мотоциклами.
"Что касается категории А2, то это будет работать, если она действительно будет являться обязательной для получения категории. То есть, условно говоря, сначала нужно получить А2 и покататься какое-то время... и только потом уже открывать категорию А. Это абсолютно здравая идея, и я ее горячо поддерживаю", - сказал РИА Новости Шкуматов.
Эксперт добавил, что нововведение также позволит снизить количество дорожных конфликтов среди мотоциклистов и автомобилистов, потому что, по его словам, основные конфликтные точки – "это молодые ребята на мощных мотоциклах, которые "пуляют" между рядами", а более взрослые и опытные мотоциклисты намного реже ввязываются в конфликты.