ЦИК Абхазии отклонил обращение Квицинии о повторных выборах

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. ЦИК Абхазии отклонил обращение оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии о повторных выборах президента республики, кандидат может обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, заявил журналистам в понедельник глава комиссии Тамаз Гогия.

Второй тур выборов президента Абхазии состоялся в воскресенье.

"Обращение было рассмотрено... отклонено", - сказал Гогия, отметив, что кандидат может обжаловать решение в Верховном суде.

Глава ЦИК уточнил, что обращение Квицинии было рассмотрено в понедельник. "Данное обращение носило характер обращения, не жалобы", - уточнил Гогия.

Он напомнил также, что до II тура штаб Квицинии сам обратился в ЦИК с предложением не суммировать голоса "против всех" с голосами, поданными за второе место.

Также в кулуарах брифинга было распространено письмо за подписью Квицинии от 3 сентября. "Должно учитываться количество голосов, отданное за того или иного кандидата без учета голосов, отданных против всех… Количество голосов в строке "против всех" учитывается как третье мнение избирателя, но оно не должно ни складываться, ни вычитаться с голосами, отданными за кандидата", - говорится в письме Квицинии.