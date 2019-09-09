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РИА Новости

ЦИК Абхазии отклонил обращение Квицинии о повторных выборах

12:36 09.09.2019 (обновлено: 12:47 09.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
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Второй тур президентских выборов в Абхазии
СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. ЦИК Абхазии отклонил обращение оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии о повторных выборах президента республики, кандидат может обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, заявил журналистам в понедельник глава комиссии Тамаз Гогия.
Второй тур выборов президента Абхазии состоялся в воскресенье.
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"Обращение было рассмотрено... отклонено", - сказал Гогия, отметив, что кандидат может обжаловать решение в Верховном суде.
Глава ЦИК уточнил, что обращение Квицинии было рассмотрено в понедельник. "Данное обращение носило характер обращения, не жалобы", - уточнил Гогия.
Он напомнил также, что до II тура штаб Квицинии сам обратился в ЦИК с предложением не суммировать голоса "против всех" с голосами, поданными за второе место.
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Также в кулуарах брифинга было распространено письмо за подписью Квицинии от 3 сентября. "Должно учитываться количество голосов, отданное за того или иного кандидата без учета голосов, отданных против всех… Количество голосов в строке "против всех" учитывается как третье мнение избирателя, но оно не должно ни складываться, ни вычитаться с голосами, отданными за кандидата", - говорится в письме Квицинии.
Гогия разъяснил, что ЦИК согласился с "этими обращениями, которое можно даже назвать требованиями", оба штаба были уведомлены о решении ЦИК. Он отметил также, что до второго тура жалоб на это решение ЦИК не поступало.
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