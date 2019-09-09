Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве

Кадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.

Клип представляет собой нарезку из открыточных видов Москвы, которая "одна такая на семи холмах". В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".