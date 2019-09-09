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РИА Новости
Культура

Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве

12:33 09.09.2019 (обновлено: 12:39 09.09.2019)
5961
© ТиматиКадр из видео Тимати и GUF на песню "Москва"
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
© Тимати
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
Клип представляет собой нарезку из открыточных видов Москвы, которая "одна такая на семи холмах". В песне, в частности, есть такие слова: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным".
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Обсудить 4
КультураGuf (Алексей Долматов)Тимати (Тимур Юнусов)МоскваОбщество
Популярные комментарии
Вот раньше были песни - Эти слова о тебе Москва, Подмосковные вечера, Московских окон негасимый свет. и тд.... А теперь - хлопну бургер за здоровье Собянина..... Это даже не дно!!
9 сентября, 14:34
mdmiguel dios
2400102
да потому что лизнули так лизнули...
9 сентября, 13:25
kkristallovich_r
2410001
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