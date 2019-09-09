В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 сен - РИА Новости. Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
В результате несчастного случая 30 августа шестилетний ребенок получил ожоги более 90% тела. В тот день на даче он пошел в баню вместе с дедушкой. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения, и огонь перекинулся на него. По информации ГУМЧС по Карелии, взрослый погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу.
Третьего сентября спецборт МЧС РФ доставил ребенка в ожоговый центр Нижнего Новгорода.
"Сегодня он умер, такая информация поступила из Нижнего Новгорода", - сказала Коковурова.