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РИА Новости

В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

12:28 09.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 9 сен - РИА Новости. Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
В результате несчастного случая 30 августа шестилетний ребенок получил ожоги более 90% тела. В тот день на даче он пошел в баню вместе с дедушкой. Мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения, и огонь перекинулся на него. По информации ГУМЧС по Карелии, взрослый погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу.
Третьего сентября спецборт МЧС РФ доставил ребенка в ожоговый центр Нижнего Новгорода.
"Сегодня он умер, такая информация поступила из Нижнего Новгорода", - сказала Коковурова.
Сотрудник правоохранительных органов
14 августа, 11:50РИА Новости
В Карелии ребенок погиб, провалившись в подземный пожарный резервуар
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Нижний НовгородРоссияКарелияПроисшествия
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