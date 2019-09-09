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РИА Новости

"Роскосмос" потратит 525,7 миллиона рублей на исследования по двигателям

12:27 09.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскосмос планирует потратить 525,7 миллиона рублей до конца 2021 года на исследования по перспективным двигателям для ракет-носителей и космических аппаратов, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Отмечается, что до 15 ноября 2021 года госкорпорация намерена выделить 525,7 миллиона рублей на научно-исследовательскую работу "Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов" ("Форсаж").
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В ходе работы, в частности, планируется исследовать применение ядерной электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) для грузовой транспортной системы и солнечной ЭРДУ для межорбитальных буксиров в пилотируемой программе освоения Луны.
Также будет оценена необходимость использования твердотопливных ускорителей в ракетах-носителях среднего класса для наземного и морского старта.
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