"Роскосмос" потратит 525,7 миллиона рублей на исследования по двигателям

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскосмос планирует потратить 525,7 миллиона рублей до конца 2021 года на исследования по перспективным двигателям для ракет-носителей и космических аппаратов, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Отмечается, что до 15 ноября 2021 года госкорпорация намерена выделить 525,7 миллиона рублей на научно-исследовательскую работу "Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов" ("Форсаж").

В ходе работы, в частности, планируется исследовать применение ядерной электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) для грузовой транспортной системы и солнечной ЭРДУ для межорбитальных буксиров в пилотируемой программе освоения Луны.