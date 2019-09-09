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РИА Новости

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

12:17 09.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Сочи
Вид на город Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вид на город Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Полномочия мэра Сочи Анатолия Пахомова, возглавлявшего курорт больше десяти лет, закончились в воскресенье.
"Официальное сообщение готовится. Оно будет размещено на сайте администрации города Сочи. Но - да, (временно исполняющим обязанности стал Алексей Копайгородский)", - сказал собеседник агентства.
Нового мэра Сочи выберет конкурсная комиссия. Пока она проводит проверку документов, представленных кандидатами на должность главы Сочи. Следующий этап конкурса пройдет во вторник, а победителя депутаты выберут в среду.
Копайгородский родился в Краснодаре в 1985 году. Окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", Владимирский юридический институт ФСИН по специальности "Юриспруденция", Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Является кандидатом педагогических наук.
С 2003 по 2013 годы служил в вооружённых силах РФ. Работал в администрации Краснодарского края, а также больше года являлся заместителем главы Краснодара. В сентябре 2017 года стал заместителем губернатора Краснодарского края.
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