В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

КРАСНОДАР, 9 сен — РИА Новости. В Краснодаре после несчастного случая в детском саду скончалась девочка, сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел утром в понедельник на территории дошкольного учреждения № 48 на улице Красной, дом 167. Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Одна девочка находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Выжившему ребенку и педагогу отказывают медицинскую помощь.