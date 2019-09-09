Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:04Z
https://ria.ru/20190909/1558483084.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155729/98/1557299885_0:415:2886:2038_1036x0_80_0_0_9ae18cedc56b86b0d1e44735548692b3.jpg
РИА Новости

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

12:15 09.09.2019 (обновлено: 15:04 09.09.2019)
31889
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 сен — РИА Новости. В Краснодаре после несчастного случая в детском саду скончалась девочка, сообщили в краевой прокуратуре.
Инцидент произошел утром в понедельник на территории дошкольного учреждения № 48 на улице Красной, дом 167. Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
Одна девочка находилась в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Выжившему ребенку и педагогу отказывают медицинскую помощь.
Началась доследственная проверка, ее взяли на контроль прокурор края и региональное управление СК России.
Детский сад. Архивное фото
16 мая 2018, 12:54РИА Новости
В Белгородской области ребенок подавился и умер в детском саду
62961355727
Обсудить 10
Краснодарский крайРоссияКраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
Необходимо запретить зажать деревья на территории детских садов и прилегающих участках.
9 сентября, 14:14
Коля Давлатов
29200112
А вы считаете за состоянием деревьев следить не надо? Не нужно их спиливать и убирать если есть угроза падения при погодных явлениях? Или у нас коммунальные службы нужны чтоб только платежи собирать? Это явно халатность, жаль что сроки по таким статьям крайне минимальные и не заставляют бояться и должным образом относиться к своей работе. Очень жаль малышку и ее родителей.
9 сентября, 14:20
agent_anonimus
1520003
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Детский сад
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Лента новостейМолния