Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас право на бесплатную парковку есть у автомобилей, управляемых и перевозящих инвалидов I и II группы, а на инвалидов III группы такие нормы распространяются в порядке, определяемом правительством.

"Установить, что на граждан из числа инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к передвижению любой из трех степеней выраженности (I, II или III степени), распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", для предоставления бесплатной парковки транспортных средств, управляемых указанной категорией инвалидов, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов", - говорится в проекте.