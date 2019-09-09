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РИА Новости

Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

12:11 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнформационно-указательный знак "Парковка (парковочное место)" и знак дополнительной информации "Инвалиды"
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Информационно-указательный знак "Парковка (парковочное место)" и знак дополнительной информации "Инвалиды" . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас право на бесплатную парковку есть у автомобилей, управляемых и перевозящих инвалидов I и II группы, а на инвалидов III группы такие нормы распространяются в порядке, определяемом правительством.
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"Установить, что на граждан из числа инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к передвижению любой из трех степеней выраженности (I, II или III степени), распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", для предоставления бесплатной парковки транспортных средств, управляемых указанной категорией инвалидов, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов", - говорится в проекте.
Уточняется, что проект может вступить в силу с 1 июля 2020 года.
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