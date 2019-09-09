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РИА Новости

В Австралии впервые начали блокировать сайты с экстремистским контентом

12:08 09.09.2019
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© AFP 2019 / Torsten BlackwoodЗдание парламента Австралии в Канберре
Здание парламента Австралии в Канберре
© AFP 2019 / Torsten Blackwood
Здание парламента Австралии в Канберре. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Австралийская госкомиссия по безопасности в интернете впервые начала ограничивать доступ к веб-сайтам, продолжающим размещать видеоматериалы о терактах в мечетях Новой Зеландии, данное распоряжение уже затронуло восемь сайтов, сообщается в пресс-релизе госкомиссии.
В августе сообщалось, что правительство Австралии будет блокировать доступ к веб-сайтам, размещающим "вредоносный экстремистский контент террористов". Комиссар по электронной безопасности также начала работу с компаниями, чтобы ограничить доступ к доменам, пропагандирующим экстремизм.
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"Я провела консультации как с интернет-провайдерами, так и с администраторами веб-сайтов, предоставив им все возможности удалить этот ужасный контент, и некоторые из них выполнили (эту просьбу – ред.). Таким образом, те, кто продолжают размещать этот материал, делают это с полным пониманием того, что Австралия примет меры, чтобы остановить их дальнейшее распространение", - заявила комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант.
По словам Грант, сайты будут блокировать "только при чрезвычайных обстоятельствах", а для снятия блокировки со страниц необходимо будет удалить все материалы противозаконного характера.
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Как отмечается в пресс-релизе, интернет-индустрия поприветствовала данный шаг. Кроме того, Грант продолжит тесно сотрудничать с данной отраслью, включая провайдеров и компании социальных СМИ, чтобы разработать дополнительный протокол для быстрого удаления контента экстремистского или жестокого характера в случае возникновения аналогичных ситуаций в будущем.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
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