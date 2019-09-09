В Австралии впервые начали блокировать сайты с экстремистским контентом

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Австралийская госкомиссия по безопасности в интернете впервые начала ограничивать доступ к веб-сайтам, продолжающим размещать видеоматериалы о терактах в мечетях Новой Зеландии, данное распоряжение уже затронуло восемь сайтов, сообщается в пресс-релизе госкомиссии.

В августе сообщалось, что правительство Австралии будет блокировать доступ к веб-сайтам, размещающим "вредоносный экстремистский контент террористов". Комиссар по электронной безопасности также начала работу с компаниями, чтобы ограничить доступ к доменам, пропагандирующим экстремизм.

"Я провела консультации как с интернет-провайдерами, так и с администраторами веб-сайтов, предоставив им все возможности удалить этот ужасный контент, и некоторые из них выполнили (эту просьбу – ред.). Таким образом, те, кто продолжают размещать этот материал, делают это с полным пониманием того, что Австралия примет меры, чтобы остановить их дальнейшее распространение", - заявила комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант.

По словам Грант, сайты будут блокировать "только при чрезвычайных обстоятельствах", а для снятия блокировки со страниц необходимо будет удалить все материалы противозаконного характера.

Как отмечается в пресс-релизе, интернет-индустрия поприветствовала данный шаг. Кроме того, Грант продолжит тесно сотрудничать с данной отраслью, включая провайдеров и компании социальных СМИ, чтобы разработать дополнительный протокол для быстрого удаления контента экстремистского или жестокого характера в случае возникновения аналогичных ситуаций в будущем.