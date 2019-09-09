ЕР лидирует на выборах в Брянскую облдуму с 64,42% голосов

БРЯНСК, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 64,42% голосов на выборах депутатов Брянской областной думы после обработки 95,68% протоколов по единому округу, сообщил облизбирком.

По предварительным данным, у "Единой России" 64,42% голосов, КПРФ занимает второе место, набрав 12,44%, ЛДПР – 11,92%, "Справедливая Россия" - 4,97%, "Гражданская платформа"- 4,20%.

Брянская областная Дума состоит из 60 депутатов: 30 избираются по одномандатным избирательным округам, еще 30 - по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, которые выдвигают избирательные объединения.

Кандидаты от "Единой России", по данным облизбиркома, также лидируют и по одномандатным округам.