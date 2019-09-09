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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР лидирует на выборах в Брянскую облдуму с 64,42% голосов

12:07 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БРЯНСК, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 64,42% голосов на выборах депутатов Брянской областной думы после обработки 95,68% протоколов по единому округу, сообщил облизбирком.
По предварительным данным, у "Единой России" 64,42% голосов, КПРФ занимает второе место, набрав 12,44%, ЛДПР – 11,92%, "Справедливая Россия" - 4,97%, "Гражданская платформа"- 4,20%.
Брянская областная Дума состоит из 60 депутатов: 30 избираются по одномандатным избирательным округам, еще 30 - по областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, которые выдвигают избирательные объединения.
Кандидаты от "Единой России", по данным облизбиркома, также лидируют и по одномандатным округам.
По данным облизбиркома, в Брянской области в единый день голосования 8 сентября проходили выборы депутатов Брянской облдумы, четырех городских советов, в том числе в Брянске, 26 районных и более 200 сельских советов. Явка избирателей к 18.00 составила 43,5%. Жалоб на нарушения в избирательную комиссию не поступало.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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