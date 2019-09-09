Второй тур президентских выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 9 сен — РИА Новости. Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 47,38% голосов, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Квициния получил 46,19%, Хаджимба — 47,38% <…> Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович", — заявил глава комиссии.

Он отметил, что явка составила 65,98%, второй тур признан состоявшимися.

Гогия также добавил, что комиссия рассмотрела и отклонила обращение кандидата Алхаса Квицинии о повторных выборах президента.

По словам главы ЦИК, политик может обжаловать это решение в Верховном суде.

Как заявил РИА Новости сам Квициния, штаб оппозиции не согласен с итогами выборов и будет обращаться в суд.

Статья 19 Конституционного закона Абхазии "О выборах президента" гласит, что "избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него".