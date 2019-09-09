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РИА Новости

Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии

12:05 09.09.2019 (обновлено: 12:39 09.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
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Второй тур президентских выборов в Абхазии
СУХУМ, 9 сен — РИА Новости. Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 47,38% голосов, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Квициния получил 46,19%, Хаджимба — 47,38% <…> Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович", — заявил глава комиссии.

Он отметил, что явка составила 65,98%, второй тур признан состоявшимися.
Гогия также добавил, что комиссия рассмотрела и отклонила обращение кандидата Алхаса Квицинии о повторных выборах президента.
По словам главы ЦИК, политик может обжаловать это решение в Верховном суде.
Как заявил РИА Новости сам Квициния, штаб оппозиции не согласен с итогами выборов и будет обращаться в суд.
Статья 19 Конституционного закона Абхазии "О выборах президента" гласит, что "избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него".
Теперь оппозиция на основании этой статьи толкует графу "против всех" как голоса, также поданные против занявшего первое место.
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Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
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