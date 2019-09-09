В МВД во время выборов поступило 156 жалоб

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В ходе прошедших избирательных кампаний в России в полицию поступило 156 жалоб, в том числе 18 из них были на действия сотрудников правоохранительных органов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В МВД поступило 156 жалоб: на самих сотрудников органов внутренних дел - 18, на наблюдателей - 124, от членов УИК - 14 и от представителей СМИ были", - заявила Памфилова на пресс-конференции.

Она уточнила, что жалобы на действия членов УИК были зафиксированы в Москве, Крыму, Тульской области, Санкт-Петербурге, Волгорадской области, Алтайском крае, Брянской области, Башкортостане, Карачаево-Черкессии, Приморском крае и Саратовской области.