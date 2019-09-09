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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Российскую документальную выставку о войне откроют в Софии 9 сентября

11:59 09.09.2019
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© РИА НовостиЖители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии. Вторая мировая война (1939-1945)
Жители освобожденной Софии приветствуют бойцов Красной армии. Вторая мировая война (1939-1945)
© РИА Новости
СОФИЯ, 9 сен - РИА Новости. Документальная выставка "К 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Болгария" открывается в понедельник в Российском культурном центре в Софии, мероприятие пройдет на фоне сделанного на минувшей неделе и вызвавшего большой резонанс заявления болгарского МИД, в котором призывалось отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
Материалы для экспозиции, в том числе длительное время хранившиеся под грифом "Совершенно секретно", представлены из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива министерства обороны, Архива внешней политики МИД РФ.
Это первая выставка из готовящейся серии выставок, которые будут показаны в странах, освобожденных Красной армией от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Выставка подготовлена Российским историческим обществом (РИО) при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).
В открытии выставки примут участие посол России в Болгарии Анатолий Макаров, исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума совета РИО Константин Могилевский, научный директор РВИО Михаил Мягков.
В 1944–1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории девяти европейских стран: Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании и Норвегии.
Советское правительство тогда официально заявляло, что вступление Красной армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность.
Безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров. Наибольшие потери – порядка 600 тысяч человек – СССР понес при освобождении Польши. Около 140 тысяч были убиты в ходе боев за Венгрию и ровно столько же – в Чехословакии, где оборона нацистов была наиболее прочной.

АНТИРОССИЙСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИД БОЛГАРИИ

На прошлой неделе МИД Болгарии выступил с заявлением, в котором призвал Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве назвали открывающуюся экспозицию вмешательством во внутренние дела Болгарии, и призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах".
Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе.
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке, направленной исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В российском посольстве заявили, что "обескуражены" тем, что подобные официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.
Отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

"НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И НЕВДУМЧИВЫЙ" ПОДХОД

Заявление МИД Болгарии - это непрофессиональный и невдумчивый подход, такие вопросы надо обсуждать только на основе изучения подлинных исторических документов, заявил РИА Новости исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума совета РИО Константин Могилевский. По его словам, нынешняя выставка - "это основание вспомнить, как это было, в том числе вспомнить героев болгарского Сопротивления". Выставка выполнена с большим уважением к болгарскому народу, к болгарской истории, добавил Могилевский. То, что Красная армия освободила Восточную Европу – "это всем совершенно очевидно, тут и спорить не о чем", подчеркнул он.
Что же касается происходившего позднее в странах Восточной Европы, то, по словам Могилевского, "это совершенно отдельный вопрос, который и обсуждать надо отдельно, имея в виду решения руководителей трех держав-победителей - Сталина, Рузвельта и Черчилля - о том, как будет строиться архитектура международной безопасности после войны". По словам Могилевского, "не нужно на советского солдата-освободителя перекладывать ответственность за то, что происходило позже".
Вопросы, кажущиеся кому-либо "дискуссионными", надо обсуждать на профессиональном уровне с участием историков, а не действовать в режиме "интернет-дипломатии", добавил Могилевский. По его мнению, "люди, работающие в министерстве иностранных дел такой европейской страны, как Болгария, могли бы более вдумчиво отнестись и хотя бы в предварительном плане попросить материалы этой выставки, чтобы сформулировать свою позицию по ним".
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80 лет с начала Второй мировой войныЛеонид СлуцкийАнатолий МакаровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российское историческое обществоСофия (город)Болгария
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