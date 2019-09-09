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РИА Новости

British Airways заявила о готовности к переговорам с бастующими пилотами

11:55 09.09.2019 (обновлено: 12:09 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 сен - РИА Новости, Наталья Копылова. Крупнейшая британская авиакомпания British Airways (ВА), отменившая в понедельник около 100% рейсов, готова продолжить переговоры с бастующими пилотами, говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее Британская ассоциация пилотов авиакомпаний BALPA, представляющая интересы сотрудников BA, объявила, что пилоты авиакомпании 9 и 10 сентября проведут забастовку, не получив ответа на свои требования от работодателя.
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Авиаперевозчик, который выполняет около 850 рейсов в день, выразил сожаление по поводу забастовки и принес извинения пассажирам из-за того, что вынужден отменить почти 100% рейсов. British Airways объяснила это тем, что у нее не было информации о том, какие именно пилоты будут бастовать и не явятся на работу.
"Мы по-прежнему готовы и готовы вернуться к переговорам с BALPA", - добавили в ВА.
Всем пассажирам, кого затронула отмена рейсов, авиакомпания предложила полный возврат средств, возможность перебронировать полет на другую дату или на рейс другого перевозчика.
Пилоты BA в августе объявили о намерении провести три дня забастовок 9, 10 и 27 сентября в связи с недовольством оплатой труда. Один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов фунтов стерлингов.
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