На Кубани трое членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Трое членов участковой избирательной комиссии и наблюдатель погибли в ДТП в Отрадненском районе Кубани во время перевозки бюллетеней, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Краснодарского края.

"Они везли бюллетени в территориальную комиссию. И товарищ вез пасеку, на Honda, по-моему, выехал на встречку и соответственно… Там пять погибших. Там три были от избиркома, один наблюдатель, а пятый – водитель Honda", - сообщил агентству представитель избирательной комиссии Краснодарского края.

По данным сайта избирательной комиссии Краснодарского края, в Отрадненском районе проходили дополнительные выборы депутатов райсовета.

Ранее РИА Новости сообщало о ДТП в Отрадненском районе Кубани, произошедшем в ночь на понедельник, где пятеро человек погибли при лобовом столкновении двух автомобилей. Как ранее сообщили агентству в местной администрации, один из участников ДТП был пасечником, перевозившим пчел.