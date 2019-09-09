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РИА Новости
Единый день голосования

На Кубани трое членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП

11:49 09.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Трое членов участковой избирательной комиссии и наблюдатель погибли в ДТП в Отрадненском районе Кубани во время перевозки бюллетеней, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Краснодарского края.
"Они везли бюллетени в территориальную комиссию. И товарищ вез пасеку, на Honda, по-моему, выехал на встречку и соответственно… Там пять погибших. Там три были от избиркома, один наблюдатель, а пятый – водитель Honda", - сообщил агентству представитель избирательной комиссии Краснодарского края.
По данным сайта избирательной комиссии Краснодарского края, в Отрадненском районе проходили дополнительные выборы депутатов райсовета.
Ранее РИА Новости сообщало о ДТП в Отрадненском районе Кубани, произошедшем в ночь на понедельник, где пятеро человек погибли при лобовом столкновении двух автомобилей. Как ранее сообщили агентству в местной администрации, один из участников ДТП был пасечником, перевозившим пчел.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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