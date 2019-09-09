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РИА Новости

Собчак ответила на слухи о второй беременности

11:45 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
"Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда".
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Ксения Собчак
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Собчак ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова. Также сообщалось, что 13 сентября в Москве состоится церемония бракосочетания.
В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак.
О прекращении отношений пара объявила 8 марта. По словам Собчак, она хорошо относится к бывшему мужу и не будет препятствовать его общению с ребенком.
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