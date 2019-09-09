Собчак ответила на слухи о второй беременности

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

"Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда". Ксения Собчак

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Собчак ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова. Также сообщалось, что 13 сентября в Москве состоится церемония бракосочетания.

В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак.