Жителей Риги возмутили надписи на русском языке в магазине одежды Тимати

РИГА, 9 сен — РИА Новости. Жителей Риги возмутили надписи на русском языке в магазине одежды российского рэпера Тимати, который в сентябре открылся в одном из торговых центров латвийской столицы, передает Жителей Риги возмутили надписи на русском языке в магазине одежды российского рэпера Тимати, который в сентябре открылся в одном из торговых центров латвийской столицы, передает Sputnik Латвия

Магазин начал работать в сентября 2019 года в торговом центре Alfa. Он стал первым в Латвии, который открыт по франчайзингу. Помимо линейки модной одежды от Black Star Wear, в магазине также представлена одежда "Армии России".

Фотографии из магазина выложила в Facebook одна из посетительниц Линда Румка. Ее негодование вызвала надпись на ценнике "Товар недели", написанная на латышском и русском языке. "Разочарование недели — новая Alfa! Серьезно?" — приводит Sputnik надпись Линды под фотографиями из магазина.

Еще один пользователь Facebook Винета Жилинска в комментариях написала:

"Первый язык — русский? Такие товары? Быть может, стоит организовывать бойкот Alfa за это?!" — добавляет агентство.

Как отмечает Sputnik, некоторые общественные деятели также призвали Министерство внутренних дел Латвии и торговый центр закрыть магазин.