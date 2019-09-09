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РИА Новости

Жителей Риги возмутили надписи на русском языке в магазине одежды Тимати

11:38 09.09.2019 (обновлено: 12:25 09.09.2019)
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© Sputnik / Sergey Melkonov Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге
Магазин Black Star Wear в торговом центре Alfa в Риге
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 9 сен — РИА Новости. Жителей Риги возмутили надписи на русском языке в магазине одежды российского рэпера Тимати, который в сентябре открылся в одном из торговых центров латвийской столицы, передает Sputnik Латвия.
Магазин начал работать в сентября 2019 года в торговом центре Alfa. Он стал первым в Латвии, который открыт по франчайзингу. Помимо линейки модной одежды от Black Star Wear, в магазине также представлена одежда "Армии России".
Фотографии из магазина выложила в Facebook одна из посетительниц Линда Румка. Ее негодование вызвала надпись на ценнике "Товар недели", написанная на латышском и русском языке. "Разочарование недели — новая Alfa! Серьезно?" — приводит Sputnik надпись Линды под фотографиями из магазина.
Еще один пользователь Facebook Винета Жилинска в комментариях написала:
"Первый язык — русский? Такие товары? Быть может, стоит организовывать бойкот Alfa за это?!" — добавляет агентство.
Как отмечает Sputnik, некоторые общественные деятели также призвали Министерство внутренних дел Латвии и торговый центр закрыть магазин.
В Латвии живет два миллиона человек. В стране один государственный язык — латышский. Русский, родной для 40% населения, имеет статус иностранного.
Наурис Пунтулис
21 августа, 16:40РИА Новости
Министр культуры Латвии выступил против "самодостаточности русского языка"
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ЛатвияРигаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Бедная Линда какой удар, какой подвох, хотела закупится одеждой "RUSSIAN ARMY" а тут по русски написано, да ещё есть одежда красного цвета. Странно что свою запись она не из больницы сделала ☺☺☺
9 сентября, 11:44
Спиральтист ...
1380000
Маразм крепчал однако. Не понял больше у этих дам проблем нет? Они родили, посадили, построили. Вроде бы жисть удалась...А тут надпись=по-русски. Да еще выше чем на латышском. Это армагеддон. Это прогиб под русских. Так дело не пойдет. Прогибаться только под англосаксов.
9 сентября, 12:44
InGood FitRu
1130000
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