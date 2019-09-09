Минздрав утвердил требования к контролю качества медицинской деятельности

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к организации и проведению внутреннего контроля качества медицинской деятельности, которые позволят сократить различные риски для пациентов при оказании медицинской помощи, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

"В целях реализации статьи 90 Федерального закона №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Минздравом России утверждены требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", - говорится в сообщении.

Новые требования определяют порядок проведения и оформления результатов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также меры, которые нужно принимать по итогам проверки, отмечается в сообщении.

Требования предусматривают проведение оценки качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации с помощью проведения плановых и внеплановых проверок, сбор и анализ статистических данных, характеризующих качество, учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности, а также мониторинг наличия лекарств, пояснили в пресс-службе.