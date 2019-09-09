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РИА Новости

В МИД предупредили россиян о "красном" уровне метеоопасности в Италии

11:26 09.09.2019 (обновлено: 11:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД России предупредил россиян, находящихся в Италии, о "красном" и "оранжевом" уровне метеоопасности в северных районах страны в связи с сильными дождями.
"Италия – 9 сентября в связи с проливными дождями в северных областях страны действуют "красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также в ведомстве сообщили о том, что по прогнозам, тропический шторм "Габриэль" приблизится 12 сентября к берегам Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии.
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