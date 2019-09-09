В МИД предупредили россиян о "красном" уровне метеоопасности в Италии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД России предупредил россиян, находящихся в Италии, о "красном" и "оранжевом" уровне метеоопасности в северных районах страны в связи с сильными дождями.

Также в ведомстве сообщили о том, что по прогнозам, тропический шторм "Габриэль" приблизится 12 сентября к берегам Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии.