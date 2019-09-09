В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

"Сегодня, 9 сентября <…> в 10:20 на территории детского сада 48 (ул. Красная, 167) во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадало двое детей, один из которых находится в тяжелом состоянии, а также воспитательница, у которой диагностирован перелом ноги", — говорится в сообщении.