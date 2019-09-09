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РИА Новости

Болтон прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев

11:23 09.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В США считают важным процесс освобождения осужденных и задержанных граждан России и Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы надеемся увидеть в будущем, как еще больше украинских заключенных возвращаются домой к своим семьям. США продолжит поддерживать украинский народ", — написал он в Twitter.
Ранее Москву и Киев поздравил президент Дональд Трамп. Он назвал возращение задержанных лиц "возможно, первым гигантским шагом к миру".
В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили по 35 осужденных и задержанных с обеих сторон. Среди них, в частности, были осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп
7 сентября, 17:03Освобождение задержанных россиян и украинцев
Трамп поздравил Россию и Украину с возвращением задержанных
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