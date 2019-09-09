Болтон прокомментировал освобождение заключенных россиян и украинцев

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В США считают важным процесс освобождения осужденных и задержанных граждан России и Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили по 35 осужденных и задержанных с обеих сторон. Среди них, в частности, были осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.