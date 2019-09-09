Орбиту МКС скорректируют 17 сентября

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) планируется в середине сентября, сообщило НАСА.

На сайте агентства отмечается, что маневр будет осуществлен 17 сентября в 20:57 мск. Он продлится 50 секунд.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа в два этапа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.