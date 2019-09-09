Орбиту МКС скорректируют 17 сентября

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) планируется в середине сентября, сообщило НАСА.
На сайте агентства отмечается, что маневр будет осуществлен 17 сентября в 20:57 мск. Он продлится 50 секунд.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа в два этапа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.