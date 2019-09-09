Памфилова о вбросах бюллетеней на выборах: или мозгов нет, или совести

"Или мозгов нет, или совести нет. Я уже об этом говорила: есть видеонаблюдение, где все контролируется. Для чего это (вбросы - Прим. ред.) делается - не знаю. Если не провокация, то глупость, преступление", - сказала Памфилова, подводя итоги выборов в единый день голосования в ЦИК и комментируя ситуацию в Московской области на избирательном участке № 4052 в городе Сергиев Посад, где камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент вброса избирательных бюллетеней.